В Казахстане откроют дополнительные пункты для обмена старых газовых баллонов на новые

Исполняющий обязанности председателя Комитета промышленной безопасности МЧС Рашид Дубаев 28 ноября 2024 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что бизнесмены откроют пункты по замене старых газовых баллонов на новые, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Дубаев, в отопительный период многие казахстанцы хранят бытовые баллоны на улице, а затем вносят их в дома, не дождавшись полного испарения сжиженного углеводородного газа, после чего подключают их к газовому оборудованию. Такие действия значительно увеличивает риски аварий.

"Рассматривается возможность внедрения дистанционного мониторинга на автогазозаправочных станциях, чтобы предотвратить заправку баллонов в местах, где это запрещено. Субъектами предпринимательства обсуждается возможность открытия дополнительных обменных пунктов, что упростит процесс замены старых баллонов и повысить безопасность их эксплуатации", – сказал Рашид Дубаев.

Он привел следующие данные статистики: с 2018 по 2022 годы произошло 346 случаев взрывов баллонов и вспышек газовой смеси. При этом пострадали 522 человека. Из них погибли 97. В 2023 году произошло 128 таких случаев. Всего травмировано 167 и погиб 21 человек.

"Взрывы больше всего происходят именно в зимнее время. Неправильная эксплуатация. Это первая причина. Вторая причина, то, что многие газовые баллоны уже по сроку службы вышли. И есть определенные требования их замены. Над этим сейчас уже проводится работа. Есть целая программа. Нашлись отечественные производители, которые будут производить", – заявил чиновник.

Он добавил, что оборот газовых баллонов будет отслеживаться с помощью цифровизации. Этот шаг даст дополнительные гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что правила идентификации газовых бытовых баллонов изменили в Казахстане. На текущий момент население страны использует свыше 300 тыс. непригодных и потенциально взрывоопасных газбаллонов.