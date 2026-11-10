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Общество

Каждый второй пожар в Казахстане происходит в частных домах: кто в зоне риска

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на заседании правительства сообщил, что наибольшая доля погибших при пожарах и отравлении угарным газом приходится на пенсионеров и временно неработающих граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что анализ прошлого года показывает: в отопительный период свыше 55% пожаров происходит в жилом секторе, а именно в частных жилых домах.

"Основными причинами пожаров являются нарушения правил монтажа и эксплуатации электроприборов, печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем. При этом наибольшая часть погибших при пожарах и отравлений от угарного газа приходится на пенсионеров и временно неработающих лиц. С учетом этого министерством реализуются следующие мероприятия. В первую очередь, проводится риск-ориентированная профилактика жилого сектора. Здесь работа выполняется не по количеству домов, а по степени угрозы возникновения пожаров", – сказал Мурат Муханов.

По его словам, в отличие от массовых обходов посещение осуществляется целенаправленно в семьях социально уязвимых категорий населения, где вероятность возникновения пожаров и тяжесть их последствий требуют особого внимания.

"Сегодня на учете состоит свыше 93 тысяч домов данной категории. С августа текущего года в рамках подготовки к отопительному периоду проводятся подворовые обходы с обследованием печного отопления и электрооборудования. Выявленные отдельные нарушения устраняются на месте: проведена очистка дымоходов, ремонт печей и систем электроснабжения, а жителям разъясняются правила пожарной безопасности. В рамках социальной помощи совместно с местными исполнительными органами устанавливаются пожарные датчики. Только с августа установлено более 13 тыс. датчиков", — продолжил он.

Он также подчеркнул, что с прошлого года действует обязательное требование к индивидуальным жилым домам по оборудованию автономными дымовыми пожарными извещателями.

"Также в многоквартирных жилых домах предусмотрена установка адресной пожарной сигнализации с передачей сигнала на пожарный пост или мобильный телефон. Законом "О гражданской защите" закреплена компетенция по приемке в эксплуатацию жилых высотных зданий и объектов с массовым пребыванием людей. Принятие нового Строительного кодекса позволило усилить обеспечение безопасности объектов строительства. В целом принятые меры направлены на снижение потенциальных рисков и повышение пожарной безопасности жилого фонда", – заявил спикер.

27 июня 2026 года мы писали, как в Астане сотрудники ДЧС, полиции и акимата проводят профилактические рейды по общежитиям, частному сектору и объектам общепита, чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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