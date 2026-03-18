Штрафовать за незаконную заправку бытовых газовых баллонов предлагает депутат

Депутат Бауржан Смагулов на пленарном заседании Мажилиса 18 марта 2026 года рассказал, как можно снизить риски взрыва газовых баллонов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен, говоря об актуальности вопроса, привел в пример недавний трагический случай в Щучинске – там произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из кафе, расположенном рядом с жилыми домами. В результате происшествия погибли люди, десятки граждан получили травмы.

"Еще один резонансный случай произошел в городе Актобе, где на территории автогазозаправочной станции произошел взрыв газовоздушной смеси в резервуаре с последующим крупным пожаром. Лишь благодаря оперативным действиям подразделений МЧС удалось предотвратить еще более тяжелые последствия. Все мы помним и мощный взрыв на автозаправочной станции "Ниет" в г. Кульсары Атырауской области, в результате которого погибли два человека и 14 получили ранения различной степени тяжести. Тогда также были повреждены шесть автомобилей, три одноэтажных жилых дома и одно двухэтажное здание", – перечислил депутат.

Эти происшествия, по его словам, показывают, что проблема газовой безопасности в стране носит системный характер и требует комплексного решения.

"Сегодня контроль в данной сфере распределен между несколькими государственными органами. Отсутствие единого центра ответственности приводит к недостаточной координации, несвоевременному выявлению нарушений и слабой профилактической работе. Дополнительной проблемой является незаконная заправка бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях", – сетует парламентарий.

В этой связи он предлагает правительству проработать вопрос создания единого специализированного государственного органа по обеспечению газовой безопасности и государственному контролю в данной сфере.

Также предлагается предусмотреть в КоАП ответственность за незаконную заправку бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях.

Ранее сообщалось, что в Конаеве на последнем этаже четырехэтажного жилого дома прогремел взрыв газо-воздушной смеси.

