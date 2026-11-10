#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+18°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Вместо помещений греем атмосферу: в Казахстане могут пересмотреть сроки отопительного сезона

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:44 Фото: freepik
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на заседании правительства допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли Министерство энергетики пересмотреть сроки отопительного сезона в Казахстане с учетом климатических изменений.

"Энергетики всегда регулируют подачу тепла. Но бывают случаи, когда мы, скажем так, греем воздух. В квартирах жарко, люди открывают окна, и мы вместо помещений греем атмосферу. В целом, в регламент работы теплоэлектроцентралей строго привязан к погодным условиям, в первую очередь к температуре. В зависимости от температуры на улице подается тепло, а теплоноситель возвращается обратно в систему. Если будет потепление, мы, конечно, будем учитывать это в своей работе", – озвучил министр.

Он отметил, что погодные условия заметно изменились. Несмотря на приближение середины ноября, в Астане лишь недавно выпал первый снег, а устойчивый снежный покров, характерный для этого времени года, пока не сформировался.

"Температура опускалась до минус пяти, хотя для этого времени года мы ожидали уже минус десять – минус пятнадцать. Если вы помните, в двадцатых числах октября в Астане уже был снег. Сейчас мы видим, как меняются климат и количество осадков. Это видно и по уборочной кампании. В этом году на сушку зерна выделили существенно меньше дизельного топлива, чем в прошлом. Аграрии уже убрали урожай, дождей не было, поэтому сушить зерно в таких объемах не потребовалось", – продолжил Ерлан Аккенженов.

Ранее мы писали, что жители трех регионов Казахстана пожаловались на качество отопления.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, обогреватель
10:24, 22 сентября 2026
Три города Казахстана остаются на особом контроле перед отопительным сезоном
Уголь, добыча угля
10:34, 05 мая 2026
Сколько угля понадобится Казахстану для отопительного сезона в 2026 году
Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия
10:50, 25 августа 2026
На крупных ТЭЦ Казахстана стало больше технологических нарушений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бахрам Муртазалиев
10:33, Сегодня
Звёздный россиянин Муртазалиев побьётся против венесуэльского нокаутёра на разогреве Бивола
&quot;Будут меньше рисковать&quot;: Виорел Фрунзе назвал план на игру Казахстана против Молдовы
10:19, Сегодня
"Будут меньше рисковать": Виорел Фрунзе назвал план на игру Казахстана против Молдовы
Марио Зауэр высказался о предстоящем матче против сборной Казахстана
09:55, Сегодня
Марио Зауэр высказался о предстоящем матче против сборной Казахстана
Элина Свитолина на фото перед Итоговым турниром WTA
09:35, Сегодня
Свитолина не пожала руку Андреевой после поражения на Итоговом турнире WTA
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: