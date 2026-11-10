Вместо помещений греем атмосферу: в Казахстане могут пересмотреть сроки отопительного сезона

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на заседании правительства допустил возможность корректировки сроков отопительного сезона в Казахстане с учетом изменения климата, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, планирует ли Министерство энергетики пересмотреть сроки отопительного сезона в Казахстане с учетом климатических изменений.

"Энергетики всегда регулируют подачу тепла. Но бывают случаи, когда мы, скажем так, греем воздух. В квартирах жарко, люди открывают окна, и мы вместо помещений греем атмосферу. В целом, в регламент работы теплоэлектроцентралей строго привязан к погодным условиям, в первую очередь к температуре. В зависимости от температуры на улице подается тепло, а теплоноситель возвращается обратно в систему. Если будет потепление, мы, конечно, будем учитывать это в своей работе", – озвучил министр.

Он отметил, что погодные условия заметно изменились. Несмотря на приближение середины ноября, в Астане лишь недавно выпал первый снег, а устойчивый снежный покров, характерный для этого времени года, пока не сформировался.

"Температура опускалась до минус пяти, хотя для этого времени года мы ожидали уже минус десять – минус пятнадцать. Если вы помните, в двадцатых числах октября в Астане уже был снег. Сейчас мы видим, как меняются климат и количество осадков. Это видно и по уборочной кампании. В этом году на сушку зерна выделили существенно меньше дизельного топлива, чем в прошлом. Аграрии уже убрали урожай, дождей не было, поэтому сушить зерно в таких объемах не потребовалось", – продолжил Ерлан Аккенженов.

Ранее мы писали, что жители трех регионов Казахстана пожаловались на качество отопления.