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Общество

Жители трех регионов Казахстана пожаловались на качество отопления

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 09:33 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства оценил готовность инфраструктуры к новому отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал

"Значительные средства направляются на ремонт и модернизацию энергообъектов. В послании народу президент отметил острую необходимость подготовки профессиональных энергетиков. Должна быть обеспечена преемственность кадров, развитие практических компетенций и формирование устойчивого кадрового резерва отрасли, особенно с учетом развития атомной энергетики. Министерствам науки и высшего образования, просвещения и энергетики совместно с акиматами регионов необходимо составить четкий план действий по восполнению дефицита специалистов в сфере энергетики и жилищно-коммунального сектора в целом. Также особого внимания требуют текущие вопросы прохождения осенне-зимнего периода", – сказал премьер.

Бектенов констатировал, что на сегодняшний день отопительный сезон начат во всех регионах.

Он отметил, что в летний период был принят комплекс мероприятий по ремонту оборудования, тепловых и электрических сетей во всех регионах.

"Тепло всем подали согласно графику. В то же время имеются жалобы от населения на качество отопления или его отключения. В частности, были обращения жителей Актау, Павлодара и Петропавловска. Акимам регионов поручаю активизировать работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона, оперативно реагировать на жалобы населения. Мобилизовать аварийные бригады и специальную технику к работе в зимних условиях. Также акиматам регионов на постоянном контроле держать вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам. Министерству энергетики и акиматам регионов требуется завершить ремонты на энергоисточниках согласно графикам с формированием необходимого резерва оборудования. Поручаю обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение населения в отопительный период. Особое внимание обратить на социальные объекты", – добавил глава кабмина.

Ранее мы писали, что в Казахстане почти на треть увеличили траты на ремонт ТЭЦ и электросетей.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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