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Общество

Прогнозы о росте цен на бензин прокомментировали в Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность существенного повышения цен на бензин в конце 2027 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Такое мнение высказали некоторые эксперты. В качестве основных причин назывались постепенное выравнивание цен с соседними рынками, рост затрат на переработку, транспортировку и поддержание мощностей, а также потребность в инвестициях в нефтедобычу.

"Честно скажу, прогнозы – дело неблагодарное, но на сегодняшний момент, если вы хотите, я вам назову диапазон цен, который у нас в стране действует по бензину и по дизельному топливу... ... 92-й бензин у нас продается по цене 253-271 тенге. Дизельное топливо – по 356-367 тенге. Как видите, разбег у заправок по топливу приличный. Соответственно, ввиду затрат, наверное, своих затрат АЗС, есть цены ниже и есть цены выше. Это говорит о том, что у нас действуют экономические условия и есть конкуренция", – сказал Аккенженов.

Он заверил, что государство примет все необходимые меры для недопущения дефицита и сильного удорожания топлива.

"Для этого у нас все инструменты есть. Первое – это, прежде всего, достаточные запасы топлива в стране. Это по бензину и по дизельному топливу. Более 400 тысяч тонн каждого продукта. Хочу отметить, что заводы у нас работают в штатном режиме, выпускают продукцию в штатном режиме, отгрузка товара производится по городам штатно. Ничего такого. Никаких таких условий для того, чтобы создавался какой-то ажиотажный спрос и, вследствие ажиотажного спроса, ажиотажный рост цены нет", – добавил министр.

Ранее мы писали о том, что Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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