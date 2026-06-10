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Общество

Картельного сговора нет: глава Минэнерго прокомментировал повышение цен на бензин

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал повышение цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, бензин подорожал на 3-4 тенге.

"У нас государственное регулирование отменено. Цены устанавливают внутренний спрос и внутреннее предложение. По моей информации, цена выросла на 3-4 тенге. Поэтому ваше утверждение по 10 тенге в корне не верно", – сказал Аккенженов.

Он не смог гарантировать того, что такой тренд на повышение цен не будет сохраняться на протяжении всего лета, однако заверил, что министерство будет контролировать ситуацию.

"Опять-таки, внутренний спрос и внутреннее предложение. Мы же не регулируем рынок. Если участники рынка договариваются между собой о том, что справедливая цена на сегодняшний день должна подняться на 3-4 тенге, они ее устанавливают. Есть цена рыночная. Цена на нефть у нас сейчас не растет до заоблачных значений. Сейчас она остановилась на уровне 93,5 доллара за баррель. Хочу успокоить казахстанцев, что Минэнерго держит руку на пульсе и делает все возможное, чтобы ситуацию не отпустить", – добавил министр.

Ранее мы писали о контрабандном сговоре по вывозу бензина.

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Азамат Сыздыкбаев
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