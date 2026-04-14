#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

Плавное повышение цен на бензин прогнозируют в Минэнерго

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что резкого скачка цен не будет.

"Хотел бы официально заявить: государство и Минэнерго не допустят резкого скачка цен на бензин. Идет уже вторая неделя с момента отмены моратория, по нашей информации, цены поднялись в основном на 1 тенге. Министерство проводит с нацкомпаниями масштабную работу, чтобы полностью обеспечить наших граждан ГСМ", – сказал Туткышбаев.

Вице-министр также заверил, что по качеству производимого в Казахстане бензина нареканий нет.

"Цены будут подниматься, но плавно, без резкого скачка", – добавил спикер.

С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершился мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо, который действовал с 16 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: