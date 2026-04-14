Плавное повышение цен на бензин прогнозируют в Минэнерго

Вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность повышения цен на бензин, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что резкого скачка цен не будет.

"Хотел бы официально заявить: государство и Минэнерго не допустят резкого скачка цен на бензин. Идет уже вторая неделя с момента отмены моратория, по нашей информации, цены поднялись в основном на 1 тенге. Министерство проводит с нацкомпаниями масштабную работу, чтобы полностью обеспечить наших граждан ГСМ", – сказал Туткышбаев.

Вице-министр также заверил, что по качеству производимого в Казахстане бензина нареканий нет.

"Цены будут подниматься, но плавно, без резкого скачка", – добавил спикер.

С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершился мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо, который действовал с 16 октября 2025 года.