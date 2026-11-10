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Общество

В Минэнерго прокомментировали перебои с электричеством в Актау

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:12 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил причины перебоев с электроснабжением в Актау и рассказал, куда обращаться жителям, у которых из-за отключения электричества вышла из строя бытовая техника, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на ситуацию в Актау, где накануне жители нескольких домов перекрыли дорогу из-за перебоев с электроснабжением. Журналисты поинтересовались, кто несет ответственность за возникшие проблемы и какие меры принимаются для их решения.

"Я могу прокомментировать. Это произошло в Актау. Действительно, такой случай был. Мне он известен, я разговаривал с акимом города и области. Вопрос был в том, что в Актау шли дожди, произошел обрыв высоковольтного провода. Был затруднен из-за затопленности участка доступ к порванному высоковольтному проводу, привезли новый, заменили, в срочном порядке авария устранена. Насчет ответственности – ну, я думаю, наверное, акимат области рассмотрит, чья была ответственность, кто занимался обслуживанием данного участка, какая организация, и так далее и тому подобное", – заявил Ерлан Аккенженов.

В связи с этим журналисты уточнили, кто должен компенсировать ущерб жителям, у которых из-за перебоев с электроснабжением вышла из строя бытовая техника, в том числе холодильники.

"Да, я советую всем жителям, которые пострадали, обращаться в акимат. Я просто хочу сказать коллегам, чтобы вы понимали, где разграничение есть ответственности. Высоковольтные линии 220-500 кВ находятся в ведении Министерства энергетики. 110 кВ линии и далее 35 и понижающие до 0,4 находятся в ведении местных исполнительных органов, к которым относятся и региональные электрические компании. У нас такое четкое разграничение есть. Поэтому, если вы обратите внимание, сегодня со мной присутствует глава АО "Системный оператор". Вот из-за того, что как раз-таки линии 220-500 кВ относятся к нам, мы здесь все и присутствуем. Вопросы же регионального энергоснабжения относятся к регионам, к местным исполнительным органам", – продолжил Ерлан Аккенженов.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов ответил на вопрос о дальнейшем повышении тарифов на электроэнергию в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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