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Общество

Повысят ли тарифы на коммуналку в Казахстане – ответ главы Минэнерго

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о дальнейшем повышении тарифов на электроэнергию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что потребление электроэнергии ежегодно увеличивается на 1-2%, и поинтересовались, насколько повышение тарифов помогает сдерживать этот рост, а также существуют ли конкретные сроки завершения их постепенного повышения.

"По-моему, эти вопросы не связаны друг с другом. Повышение тарифов прежде всего направлено на поддержание технологической целостности и надежности оборудования, повышение заработных плат и улучшение работы теплоэлектроцентралей. Именно с этим мы связываем повышение тарифов. Если говорить о цифрах, то в этом году мы завершили ремонт восьми из девяти запланированных энергоблоков и 49 из 55 котлов", – заявил Ерлан Аккенженов.

Он подчеркнул, что остальные объекты на сегодняшний день находятся в ремонте.

"Что касается финансирования электростанций, то в прошлом году на эти цели было выделено 348 млрд тенге, а в этом – 384 млрд тенге. Эти средства направляются на повышение надежности оборудования и снижение аварийности по всей стране. В своем докладе я уже приводил конкретные показатели, в том числе по финансированию теплоэлектроцентралей, ремонту линий электропередачи и теплосетей", – дополнил министр.

Комментируя дальнейшее повышение тарифов, Ерлан Аккенженов заявил, что Минэнерго не планирует инициировать их увеличение.

В связи с этим журналисты поинтересовались, сколько сам министр платит за коммунальные услуги. Ерлан Аккенженов ответил, что ежемесячно тратит на коммунальные услуги около 73-75 тыс. тенге без учета интернета и аренды парковочного места. При этом его зарплата составляет порядка 1,2 млн тенге.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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