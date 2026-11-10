В Казахстане ответили на слухи о перебоях с поставками бензина в Россию

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о проблемах с поставками бензина в Россию, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно ранее опубликованной в ряде СМИ информации, квоты были выделены Павлодарскому и Атыраускому НПЗ, но из-за низких цен, предлагаемых соседями, поставки якобы так и не состоялись. Также подверглось критике качество бензина.

"Я таких случаев не знаю и не наблюдаю. Мы, как Министерство энергетики, осуществляем политику в области производства нефти, ее транспортировки, переработки. И в соответствии с нашими полномочиями, мы установили план поставок для наших НПЗ, которые могут поставлять бензин в Россию и в другие страны", – сказал Аккенженов.

Он подчеркнул, что это – чисто коммерческий вопрос, который регулируется отношениями между потребителем и продавцом.

"В соответствии с Предпринимательским кодексом мы не лезем в коммерческие отношения", – заявил глава Минэнерго.

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