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Общество

В Казахстане ответили на слухи о перебоях с поставками бензина в Россию

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал информацию о проблемах с поставками бензина в Россию, передает корреспондент Zakon.kz.

Согласно ранее опубликованной в ряде СМИ информации, квоты были выделены Павлодарскому и Атыраускому НПЗ, но из-за низких цен, предлагаемых соседями, поставки якобы так и не состоялись. Также подверглось критике качество бензина.

"Я таких случаев не знаю и не наблюдаю. Мы, как Министерство энергетики, осуществляем политику в области производства нефти, ее транспортировки, переработки. И в соответствии с нашими полномочиями, мы установили план поставок для наших НПЗ, которые могут поставлять бензин в Россию и в другие страны", – сказал Аккенженов.

Он подчеркнул, что это – чисто коммерческий вопрос, который регулируется отношениями между потребителем и продавцом.

"В соответствии с Предпринимательским кодексом мы не лезем в коммерческие отношения", – заявил глава Минэнерго.

О том, подорожает ли бензин в конце 2027 года, читайте в материале.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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