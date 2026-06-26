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Общество

Обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках 50 тыс. тонн бензина – ответ министра Аккенженова

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:42 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможных поставках бензина в Россию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты спросили у главы Минэнерго, обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках топлива и соответствует ли действительности информация о возможной поставке 50 тыс. тонн.

"Официальных запросов от российской стороны к нам не поступало. Еще раз повторяю", – ответил Ерлан Аккенженов.

На вопрос, будет ли Казахстан рассматривать возможность поставок топлива в случае поступления соответствующего запроса от российской стороны, министр ответил, что в таком случае запрос будут рассматривать.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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