Обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках 50 тыс. тонн бензина – ответ министра Аккенженова
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года в кулуарах правительства прокомментировал информацию о возможных поставках бензина в Россию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты спросили у главы Минэнерго, обращалась ли Россия к Казахстану с просьбой о поставках топлива и соответствует ли действительности информация о возможной поставке 50 тыс. тонн.
"Официальных запросов от российской стороны к нам не поступало. Еще раз повторяю", – ответил Ерлан Аккенженов.
На вопрос, будет ли Казахстан рассматривать возможность поставок топлива в случае поступления соответствующего запроса от российской стороны, министр ответил, что в таком случае запрос будут рассматривать.
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