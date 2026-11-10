В МЧС рассказали, что грозит водителям за перекрытый проезд пожарных машин

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, как спасатели борются с неправильно припаркованными автомобилями, мешающими проезду пожарной техники, и какая ответственность предусмотрена, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на жалобы жителей Астаны на припаркованные во дворах автомобили, которые препятствуют проезду пожарной техники. Журналисты поинтересовались, сколько времени спасатели теряют из-за таких препятствий и были ли случаи, когда задержка приводила к серьезным последствиям.

"Да, такие проблемы были и до сих пор встречаются. Но наши пожарные и спасатели стараются не терять ни секунды. В пожарных подразделениях есть специальные тележки для эвакуации автомобилей. Мы проработали поправки, которые касаются свободного проезда и выделения мест для спецтранспорта", – сказал Мурат Муханов.

Журналисты также уточнили, планирует ли МЧС совместно с акиматом пересмотреть правила парковки во дворах, кто несет ответственность за препятствия для проезда пожарной техники и предусмотрены ли за это штрафы.

"Такая норма уже есть. Мы работаем совместно с МВД. В таких случаях применяются административные штрафы. Во время подворовых обходов в отопительный сезон мы работаем с ОСИ и КСК, проводим встречи с жильцами и объясняем, что нельзя перекрывать проезды и подъезды к домам", – продолжил он.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов сообщил, что каждый второй пожар в Казахстане происходит в частных домах.