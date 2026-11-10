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Общество

Почему сообщения от "112" приходят с опозданием: в МЧС прокомментировали проблему

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:50 Фото: pexels
Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве объяснил, почему экстренные сообщения от "112" иногда приходят казахстанцам с опозданием и как планируется решить эту проблему, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты обратили внимание на задержки и частое дублирование уведомлений системы "112", из-за чего казахстанцы перестают воспринимать предупреждения всерьез. Они поинтересовались, кто отвечает за своевременность оповещений и как МЧС намерено решить эту проблему.

Мурат Муханов ответил, что министерство SMS-рассылки в каждый регион направляет по установленным правилам после получения информации от "Казгидромета", затем сотовые операторы поочередно рассылают сообщения своим абонентам.

"Да, есть проблема, что она опаздывает. Мы сейчас с сотовыми операторами работаем, чтобы экстренно передавали абонентам. По землетрясениям – по Алматы и девяти регионам установлена система Mass Alert, она обеспечивает возможность довести до населения информацию до 1 минуты. Это помимо операторов сотовой связи. Эта работа на сегодня налажена. В других сейсмоопасных регионах есть планы по установке сейсмостанций и далее по Mass Alert системе оповещения – будем работать по этому направлению", – сказал глава МЧС.

На вопрос журналистов о том, сколько бюджетных средств выделяется на рассылку сообщений "112", в МЧС ответили, что на сегодняшний день на эти цели не тратится ни одного тенге.

Уведомления рассылаются на основании меморандумов, ранее заключенных между министерством и операторами связи.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов ответил на вопрос о якобы грядущем 17 ноября "цифровом апокалипсисе".

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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