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Общество

Датчики задымления спасли около 300 жизней – глава МЧС

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:43 Фото: unsplash
Министр по ЧС Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве оценил эффективность устанавливаемых в частном секторе датчиков задымления, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заверил, что профилактическая работа в этом направлении проводится ежегодно.

"Только в этом году было установлено порядка 13 тысяч датчиков, и они свою эффективность уже показали. На сегодняшний день 68 датчиков сработало своевременно, и это спасло 290 жизней, можно сказать так. И этот вопрос мы будем продолжать", – сказал Муханов.

При этом, по его словам, имеющегося количества датчиков пока недостаточно.

"Я не скажу, что на сегодняшний день достаточно, вот только что в докладе были озвучены 10 регионов, которые на сегодняшний день еще на 100% не охватили. В течение 10 дней необходимо доустановить данные датчики. Срок эксплуатации, как обычно, завод-изготовитель дает до 10 лет. Но здесь необходимо отметить, что данные датчики работают на батарейках, то есть сами жильцы должны обслуживать, и со временем необходимо менять батарейки", – добавил глава МЧС.

Ранее мы писали, что каждый второй пожар в Казахстане происходит в частных домах.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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