"Цифровой апокалипсис" 17 ноября: стоит ли беспокоиться казахстанцам и закупать продукты

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о якобы грядущем 17 ноября "цифровом апокалипсисе", передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на распространяющиеся в интернете сообщения о якобы грядущем 17 ноября "цифровом апокалипсисе", и призывают заранее запасаться продуктами, ссылаясь на заявления представителей властей Великобритании, Японии, Франции, еще ряда стран и Евросоюза. Журналисты поинтересовались, известно ли об этих предупреждениях ведомству и есть ли основания для беспокойства у жителей Казахстана.

"Да, я слышал. Но на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что беспокойства для наших граждан нет. Правительство, в том числе МЧС, никаких рассылок не делали", – заявил Мурат Муханов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам запасаться продуктами, министр ответил, что каждый принимает такое решение самостоятельно, однако ведомство подобных рекомендаций не давало.

Ранее мы писали, что в Сети распространяются сообщения о якобы грядущем 17 ноября 2026 года "цифровом апокалипсисе", который, по утверждениям авторов публикаций, приведет к трехмесячному отключению интернета, краху банковской системы и глобальному хаосу.

