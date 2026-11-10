#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+17°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

"Цифровой апокалипсис" 17 ноября: стоит ли беспокоиться казахстанцам и закупать продукты

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 11:30 Фото: pexels
Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о якобы грядущем 17 ноября "цифровом апокалипсисе", передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на распространяющиеся в интернете сообщения о якобы грядущем 17 ноября "цифровом апокалипсисе", и призывают заранее запасаться продуктами, ссылаясь на заявления представителей властей Великобритании, Японии, Франции, еще ряда стран и Евросоюза. Журналисты поинтересовались, известно ли об этих предупреждениях ведомству и есть ли основания для беспокойства у жителей Казахстана.

"Да, я слышал. Но на сегодняшний день я с уверенностью могу сказать, что беспокойства для наших граждан нет. Правительство, в том числе МЧС, никаких рассылок не делали", – заявил Мурат Муханов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам запасаться продуктами, министр ответил, что каждый принимает такое решение самостоятельно, однако ведомство подобных рекомендаций не давало.

Ранее мы писали, что в Сети распространяются сообщения о якобы грядущем 17 ноября 2026 года "цифровом апокалипсисе", который, по утверждениям авторов публикаций, приведет к трехмесячному отключению интернета, краху банковской системы и глобальному хаосу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
11:50, Сегодня
Почему сообщения от "112" приходят с опозданием: в МЧС прокомментировали проблему
Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
11:30, Сегодня
В МЧС рассказали, что грозит водителям за перекрытый проезд пожарных машин
АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны
09:59, Сегодня
Старые газовые баллоны в Казахстане хотят убрать из обращения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по тяжёлой атлетике
12:26, Сегодня
IWF назвала города, которые в 2029 и 2030 годах примут чемпионаты мира по тяжёлой атлетике
Казахстан представит 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
12:12, Сегодня
Казахстан представят 15 конькобежцев на первом этапе Кубка мира в Пекине
Кёрлинг
11:57, Сегодня
Сборная Казахстана по кёрлингу одержала ещё одну победу на отборе на чемпионат мира
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не отобрался в финал Гран-при по фигурному катанию
11:41, Сегодня
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров не отобрался в финал Гран-при по фигурному катанию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: