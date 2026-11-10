Кафе и рестораны на первых этажах ЖК могут закрыть через суд: в МЧС назвали причину

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал, при каких обстоятельствах заведения общественного питания на первых этажах жилых комплексов могут оштрафовать и приостановить их работу через суд, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ обратили внимание на заведения общественного питания, расположенные на первых этажах жилых комплексов, которые могут становиться причиной пожаров. Журналисты поинтересовались, планирует ли МЧС проводить проверки таких объектов.

"Во многих жилых комплексах на первых этажах имеются разные бизнес-сообщества, и есть общепиты. Во время подворовых обходов обязательно проводится и профилактическая работа с данными объектами, с руководителями объектов. Проводится профилактическая работа, беседа и доводятся правила пожарной безопасности. И с ними же проводятся разные учения в области пожарной безопасности", – сказал Мурат Муханов.

Журналисты также уточнили, какие полномочия есть у МЧС, если профилактическая работа не дает результатов и на объекте все же происходит пожар.

"В таких случаях населению мы можем сказать: если они видят, что имеются нарушения правил пожарной безопасности, каждый житель нашего города может обращаться в департаменты по ЧС в регионах и отразить свои жалобы. И мы будем реагировать на эти обращения и будем проверять данные объекты в соответствии с нормами закона. При подтверждении данных нарушений будут приниматься уже меры административного воздействия, и также будут выданы предписания с конкретными сроками устранения. По итогам этих сроков будет проводиться внеплановая проверка по устранению выявленных нарушений. Если данные нарушения не будут устранены, тогда через суд данные объекты будут приостанавливаться", – заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, подразумевают ли меры административного реагирования штрафы, министр ответил утвердительно.

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов рассказал, как спасатели борются с неправильно припаркованными автомобилями, мешающими проезду пожарной техники, и какая ответственность предусмотрена.