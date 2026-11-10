"Надежда всегда есть": в Минэнерго высказались о возобновлении поставок казахстанской нефти по "Дружбе"

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 ноября 2026 года на брифинге в правительстве сообщил, что Казахстан направил России запрос о возобновлении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", однако ответа пока не получил, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее Казахстан ожидал ответа от России о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". В связи с сообщениями СМИ об отсутствии поставок в планах на ноябрь и декабрь у главы Минэнерго РК уточнили, соответствует ли эта информация действительности и возможно ли возобновление поставок.

"Я таких сообщений не видел. В прошлый раз мы говорили о том, будет ли Казахстан направлять запрос. Я сам поднимал этот вопрос. Запрос отправлен, ответа пока нет", – ответил Ерлан Аккенженов.

Журналисты уточнили, сохраняется ли возможность возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

"Надежда у нас всегда есть. Мы рассчитываем возобновить поставки по этому маршруту. Для нас он – коммерчески привлекателен. Кроме того, для нормальной работы нефтепровода "Атырау – Самара" нужно поддерживать минимальный годовой объем прокачки. Это особенно важно зимой, поскольку на участке от Казахстана до России нет печи подогрева", – сказал Ерлан Аккенженов.

23 апреля 2026 года информацию о возможной приостановке с 1 мая поставок казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" прокомментировали в Кремле.