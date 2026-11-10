Названы основные причины пожаров в частных домах Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений по обеспечению безопасности населения от пожаров в зимний период, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, причинами большей части пожаров в основном становятся неотремонтированные печи, нечищеные дымоходы и плохое состояние электропроводки. В ряде случаев к аварийным ситуациям приводит и несанкционированное подключение к линиям электропередачи и источникам газоснабжения.

"Поэтому особое внимание следует уделять домам социально уязвимых слоев населения. Нередко в этих домах фиксируются нарушения требований пожарной безопасности. Поэтому поручалось установить пожарные датчики бесплатно в данных домах. Однако эта работа не ведется на должном уровне в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Карагандинской областях и Шымкенте. В этой связи поручаю акиматам регионов совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты населения в недельный срок актуализировать список домов социально уязвимых слоев населения", – сказал Бектенов.

Он также поручил провести повторные обходы с принятием мер по устранению выявленных недостатков.

"В целом следует активизировать работу по установлению пожарных датчиков. Акиматам регионов оказать необходимую поддержку соответствующим службам, изыскать средства для приобретения и установки датчиков в домах социально уязвимых категорий населения", – добавил премьер.

Ранее Бектенов подчеркнул ответственность людей за свою безопасность в вопросе возникновения пожаров.