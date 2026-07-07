В Казахстане появится единая цифровая платформа учета газа

Премьер-министр Олжас Бектенов 7 июля 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере газификации, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, сегодня доступ к природному газу имеют порядка 65% населения.

"Главой государства поставлена четкая задача по повышению уровня газификации до 80%. Поэтому акимам регионов необходимо синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию магистральной инфраструктуры с готовностью местных распределительных сетей. При этом главным показателем эффективности должна быть не только протяженность проложенных труб, но и количество реально подключенных абонентов, в чьих домах появился газ", – сказал Бектенов.

Он также напомнил, что президент обозначил цифровизацию как один из ключевых факторов модернизации государственного управления.

"В этой связи важным инструментом повышения эффективности отрасли является цифровая трансформация. Поручаю Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством энергетики обеспечить создание единой цифровой платформы учета газа. Особого внимания требует ситуация на рынке сжиженного нефтяного газа. Спрос ежегодно растет, что связано с развитием производств, где топливо используется как сырье. Поручаю Министерству энергетики совместно с компанией "КазМунайГаз" в месячный срок представить детальный план по наращиванию объемов производства сжиженного газа", – добавил премьер.

Ранее Олжас Бектенов поручил установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов.