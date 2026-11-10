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Общество

"Холода еще впереди": какие поручения дал Бектенов в связи с началом отопительного сезона

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:20 Фото: freepik
Премьер-министр Олжас Бектенов 10 ноября 2026 года на заседании правительства подчеркнул ответственность людей за свою безопасность в вопросе возникновения пожаров, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что ежегодно в отопительный период повышается риск возникновения пожаров.

"Люди активно используют печи и различные обогревательные приборы. Зачастую не уделяется должного внимания простым правилам пожарной безопасности. Поэтому, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, уровень ответственности населения за вопросы личной безопасности не повышается. С наступлением холодов растет количество пожаров с печальными последствиями", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, в минувший зимний период таких случаев было немало, в том числе с пострадавшими и погибшими. На данный момент наблюдается снижение количества пожаров в жилом секторе на 12%.

"Но это не дает повода для ослабления профилактических мер. Отопительный сезон только начался. Осень достаточно теплая, холода еще впереди. Поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям усилить агитационно-профилактическую кампанию в сфере пожарной безопасности. Нужно активизировать разъяснительную работу по повышению культуры безопасности населения с привлечением волонтеров и общественников. В учебных заведениях необходимо провести интерактивные уроки и беседы о мерах пожарной безопасности. Учащиеся должны четко знать, как вести себя в случае возникновения пожара. Это задача для министерств просвещения, науки и высшего образования, по чрезвычайным ситуациям. По выходным и праздничным дням должны проводиться рейдовые мероприятия и подворовые обходы в жилом секторе. Здесь должны подключаться службы акиматов и сотрудники внутренних дел", – добавил Олжас Бектенов.

Также он поручил МЧС не ограничиваться выдачей формальных рекомендаций.

По словам премьера, необходимо принимать более действенные меры реагирования за нарушения пожарных правил.

Ранее мы писали, что жители трех регионов Казахстана пожаловались на качество отопления.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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