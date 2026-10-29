Строительство второго аэропорта в Астане: какое поручение дал Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов 29 октября 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере логистики, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в своем Послании глава государства поручил сделать Казахстан Евразийским транспортно-логистическим узлом.

"Для этого необходимо в следующем году завершить строительство и модернизацию всех автомобильных пунктов пропуска, запустить железнодорожную линию Бахты – Аягоз. Также с началом строительного сезона приступить к расширению действующей автотрассы Кокшетау – Петропавловск и строительству второго аэропорта в Астане. Также для обеспечения роста международных грузоперевозок следует выработать дополнительные меры государственной поддержки отечественных грузоперевозчиков", – поручил Олжас Бектенов.

В целях развития привлекательности для перевозчиков Министерству транспорта поручено усилить работу по развитию сервисной инфраструктуры с учетом создания центров консолидации и распределения грузов.

"Все указанные проекты, а также применение цифровых решений в транспортной отрасли должны быть на особом контроле Министерства транспорта", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее премьер дал месяц на разработку подходов по введению "налога для богатых".