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Общество

Вымогательство и гибель подростков: на юге Казахстана раскрыли подробности дела о школьной "Системе"

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:58 Фото: pexels
В Жамбылской области завершено досудебное расследование по фактам вымогательства среди школьников и доведения троих несовершеннолетних до самоубийства в селе Каракемер Кордайского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы областной прокуратуры, опубликованного сегодня, 10 ноября 2026 года.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что среди учащихся школ села действовала неформальная структура под названием "Система", имевшая определенную иерархию, правила поведения, подчинения и применения мер наказания.

"Совокупность собранных доказательств свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между фактами вымогательства и гибелью троих несовершеннолетних".Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В результате двум подозреваемым предъявлены обвинения по пунктам 1), 2), 3) части 2 статьи 194 (вымогательство) и части 3 статьи 105 (доведение до самоубийства) УК РК. Они заключены под стражу.

Действия пятерых подозреваемых также квалифицированы по пунктам 1), 2), 3) части 2 статьи 194 УК РК, в отношении них применены иные меры пресечения.

"В настоящее время деятельность указанной неформальной структуры пресечена".Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Кроме того, прокурорами дана правовая оценка действиям компетентных органов, а также внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

23 октября 2026 года уголовное дело направлено в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области для рассмотрения по существу.

"Виновность обвиняемых будет установлена вступившим в законную силу приговором суда".Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

В апреле 2026 года в сарае села Каракемер были найдены тела двоих девятиклассников. Погибшие были из разных семей. В том же месяце в области трех человек осудили за доведение несовершеннолетнего до самоубийства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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