#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Двоих мертвых школьников нашли в сарае на юге Казахстана – расследуют суицид

сарай, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 16:33 Фото: pexels
В селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области нашли мертвыми двух подростков, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 15 апреля 2026 года в соцсетях информации, тела двоих девятиклассников рано утром нашли в одном сарае. Предварительно, они покончили с собой. Погибшие были из разных семей.

"По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – прокомментировали случившееся в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

8 апреля стало известно, что в Шымкенте ученик 8-го класса покончил жизнь самоубийством.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области после инцидента с автомобилем
23:01, 10 ноября 2025
Подростка нашли мертвым в сарае в Жамбылской области после инцидента с автомобилем
Жуткая трагедия: гибель двух школьников расследуют в Жамбылской области
00:11, 02 марта 2026
Жуткая трагедия: гибель двух школьников расследуют в Жамбылской области
Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау
16:44, 04 октября 2024
Мертвых окровавленных фламинго нашли в степи около Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Почему для организации плей-офф ЧРК были привлечены российские специалисты: ответ КФВ
16:39, Сегодня
Почему для организации плей-офф ЧРК были привлечены российские специалисты: ответ КФВ
Экс-легионер "Кайрата" возвысил чемпионат Китая после выступления в КПЛ
16:23, Сегодня
Экс-легионер "Кайрата" возвысил чемпионат Китая после выступления в КПЛ
В Азии нанесли мощный удар по боксёрам из Казахстана и Узбекистана
16:08, Сегодня
В Азии нанесли мощный удар по боксёрам из Казахстана и Узбекистана
Пакьяо уверен в реванше с Мейвезером
16:05, Сегодня
Пакьяо уверен в реванше с Мейвезером
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: