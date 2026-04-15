Двоих мертвых школьников нашли в сарае на юге Казахстана – расследуют суицид

В селе Каракемер Кордайского района Жамбылской области нашли мертвыми двух подростков, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной 15 апреля 2026 года в соцсетях информации, тела двоих девятиклассников рано утром нашли в одном сарае. Предварительно, они покончили с собой. Погибшие были из разных семей.

"По фактам суицидов в Кордайском районе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – прокомментировали случившееся в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

8 апреля стало известно, что в Шымкенте ученик 8-го класса покончил жизнь самоубийством.