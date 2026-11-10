Более 70% первоклассников в этом году пошли в классы с казахским языком обучения – президент

Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что с ростом авторитета страны крепнут и позиции ее государственного языка, сообщает Zakon.kz.

Это, по его словам, непреложная истина.

"На сегодняшний день большинство детей в детских садах и школах обучаются на казахском языке. В этом году 71% школьников были зачислены в классы с казахским языком обучения. В университетах и колледжах также увеличилось количество обучающихся на казахских отделениях", – сказал глава государства.

Применение казахского языка, продолжил он, расширяется во всех сферах, включая креативную индустрию. Отмечается существенный рост доли продукции на казахском языке на издательском, музыкальном, кинематографическом рынке.

"Так, на казахском языке было выпущено 70% из более чем 6 тысяч книг, изданных в прошлом году, а также 63 из 71 фильма, снятых в этом году в Казахстане. Все это свидетельствует о том, что казахский язык в нашем обществе пользуется большим спросом. Эта весьма отрадная тенденция. И нам следует усилить работу в данном направлении", – отметил Токаев.

Он продолжил, что казахский язык превращается в "мягкую силу", объединяющую нацию и расширяющую цивилизационные горизонты нашей страны.

"Во всем мире нашу национальную цивилизацию представляют такие уникальные исторические личности, как султан Бейбарс, великий мыслитель Абай и выдающийся ученый Каныш Сатпаев. Сегодня всесторонне обогащают казахскую культуру, духовность и интеллектуальный потенциал нашего народа такие поистине талантливые люди, как Димаш Кудайберген – певец, чья слава не знает границ; Самал Еслямова – признанная лучшей актрисой на знаменитом Каннском кинофестивале; Бибисара Асаубаева – известная шахматистка, многократная чемпионка мира; Ерсин Балтагул (Кимбозан Харуки) – казахский борец, победитель многих турниров, профессиональный сумоист, которого знает весь японский народ, включая императора; Ерзат Дулатов – сооснователь глобального стартапа Higgsfield AI. Как гласит народная мудрость, "Елдестірмек – елшіден" ("Послы сближают страны"). Не будет преувеличением назвать этих граждан истинными патриотами и духовными послами нашей страны", – подытожил президент.

Во время выступления он также указал, что в соответствии с Конституцией защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности государства, законных прав и свобод граждан признаны высшими, священными ценностями. Независимость для Казахстана – превыше всего.