Необходимо создать национальную цифровую базу данных казахского языка – Токаев

Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в первую очередь стоит задача создания национальной цифровой базы данных казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Глава государства указал на бесспорность утверждений о богатстве казахского языка.

"Исключительным многообразием отличается и наше литературно-культурное наследие. Однако значительная часть этого достояния до сих пор не оцифрована в полной мере и с должным качеством. Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках. Бесценное наследие и духовное богатство нашего народа следует хранить не только на бумаге, но и в цифровом формате. Это станет благом для будущих поколений", – сказал Токаев.

Кроме того, отметил он, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий.

"При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий. К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения. Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства", – указал глава государства.

Он также отметил, что уважение к казахскому языку – это наш гражданский и человеческий долг. А долг, каким бы благородным он ни был, должен опираться на прочный фундамент.