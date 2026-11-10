Символ Независимости и немеркнущая душа нации: Токаев высказался о роли казахского языка

Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о роли казахского языка, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что перед нами стоят масштабные неотложные задачи, имеющие крайне важное значение.

"Вы хорошо знаете, как складывается международная обстановка. Глобальная геополитическая ситуация характеризуется ростом напряженности в политической, экономической и идеологической сферах. Очевидно, что в такой турбулентный период крайне сложно прогнозировать будущее. В сложившихся обстоятельствах ответ может быть только один: беззаветно служить нашей священной Родине – Республике Казахстан, укрепляя единство, вместе трудясь во имя общих интересов, глубоко осознавая личную ответственность за судьбу нации. В конечном счете, укрепление Суверенитета – это рост благосостояния граждан, внедрение инноваций, уважение к закону, дисциплина, взаимная солидарность, трудолюбие и созидательная энергия людей, бережное отношение к природе". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что успешное выполнение данных задач обеспечит нашей стране достойное место в мировой цивилизации.

"Именно поэтому, в соответствии с требованиями времени, Конституция устанавливает развитие образования, науки, инноваций и человеческого капитала в качестве стратегического направления деятельности государства. Этот основополагающий документ не просто закрепляет многовековую историю нашей Независимости, но и определяет будущий облик государства". Касым-Жомарт Токаев

Он также подчеркнул, что государственный статус казахского языка признан незыблемой конституционной нормой.

"Я лично принимал участие в подготовке текста Конституции, при этом тщательно подходил к формулировкам и скрупулезно прорабатывал каждую статью. Для меня это, прежде всего, гражданский долг. Глубокий смысл заключается в том, что теперь священные для нашего народа слова Независимость и Суверенитет вписаны в Конституцию с заглавной буквы. Такой подход призван отразить нашу высокую ответственность к ключевым терминам и стремление к формированию патриотизма в обществе, прежде всего, среди молодежи". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил президент, Конституция была написана с учетом особенностей мировоззрения нашего народа, а также в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прогрессивному законодательству.

"Можно уверенно заявить, что Основной закон Казахстана – это профессионально составленный документ высочайшего качества. Наряду с высококвалифицированными юристами в этой масштабной работе активно участвовали и опытные филологи, специалисты по казахскому языку. Все это, несомненно, убедительно доказывает богатство и широкие возможности современного казахского языка. Казахский язык следует воспринимать как незыблемый символ Независимости, государственный язык нашей Родины, немеркнущую душу нации. Это наша твердая установка. Поэтому уважение к казахскому языку – это наш гражданский и человеческий долг. А долг, каким бы благородным он ни был, должен опираться на прочный фундамент. Если мы утвердимся как признанное миром цивилизованное, сильное государство с передовой экономикой, достижениями в сфере инноваций и высоких технологий, то очевидно, что и казахский язык обретет новую силу". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что без независимости у нашего народа не будет будущего.