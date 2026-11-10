#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Глава государства поддержал проект "Дала орманы"

Посадка деревьев, высадка деревьев, высадка саженцев, посадка саженцев, озеленение, саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:41 Фото: akorda.kz
На Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной инициативе общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проекте "Дала орманы", который президент назвал впечатляющим. В его рамках участники организации вместе со своими партнерами за год высадили 5 млн деревьев на 400 гектарах земли.

"Благодаря этому в трех регионах нашей страны появилось четыре крупных лесных питомника. Теперь предстоит расширить масштабы проекта. Планируется создать парки с зелеными насаждениями площадью 25 гектаров близ каждого села, площадью 50 гектаров – в районных центрах и площадью 100 гектаров – на территориях, прилегающих к крупным городам. Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь правительство и акиматы", – отметил глава государства.

Реализация этого проекта, по его словам, позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества "Қазақ тілі" в проект "Таза Қазақстан".

"Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса. Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы. Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект "Дала орманы", – обратился президент.

Он также указал на необходимость продолжить проект Oxford Qazaq Dictionary, реализованный обществом "Қазақ тілі".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:19, Сегодня
Символ Независимости и немеркнущая душа нации: Токаев высказался о роли казахского языка
Касым-Жомарт Токаев, президент РК
13:15, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев: Без Независимости у нашего народа не будет будущего
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:31, Сегодня
Токаев: Пришло время обновить орфографический словарь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина идет по корту
14:02, Сегодня
Рыбакина может "потерять" одно из достижений сезона из-за Андреевой
Мирра Андреева
13:49, Сегодня
Видео исторической победы Андреевой над Свитолиной на Итоговом турнире WTA
&quot;Актобе&quot; готовится пригласить европейского специалиста на пост главного тренера
13:26, Сегодня
"Актобе" готовится пригласить европейского специалиста на пост главного тренера
Фанаты &quot;Иртыша&quot; на трибунах с флагами
13:10, Сегодня
"Иртыш" "обзавёлся" спонсорами после сохранения прописки в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: