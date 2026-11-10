Глава государства поддержал проект "Дала орманы"

На Х Курултае международного общества "Қазақ тілі" глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на важной инициативе общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о проекте "Дала орманы", который президент назвал впечатляющим. В его рамках участники организации вместе со своими партнерами за год высадили 5 млн деревьев на 400 гектарах земли.

"Благодаря этому в трех регионах нашей страны появилось четыре крупных лесных питомника. Теперь предстоит расширить масштабы проекта. Планируется создать парки с зелеными насаждениями площадью 25 гектаров близ каждого села, площадью 50 гектаров – в районных центрах и площадью 100 гектаров – на территориях, прилегающих к крупным городам. Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь правительство и акиматы", – отметил глава государства.

Реализация этого проекта, по его словам, позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества "Қазақ тілі" в проект "Таза Қазақстан".

"Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса. Мы можем и взращивать леса, и облагораживать степные просторы. Поэтому очень важно качественно реализовать данную инициативу. Призываю всех поддержать проект "Дала орманы", – обратился президент.

Он также указал на необходимость продолжить проект Oxford Qazaq Dictionary, реализованный обществом "Қазақ тілі".