Токаев: Пришло время обновить орфографический словарь

Выступая 10 ноября 2026 года на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пришло время обновить орфографический словарь, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что история знает немало примеров этого, о чем свидетельствует прошлое персидского и французского языков.

"В современную эпоху, как известно, на первый план уверенно вышел английский язык. Крайне важная роль в связи с этим отводится высшим учебным заведениям. Университетам следует уделять особое внимание научным исследованиям на казахском языке. В данном контексте считаю необходимым остановиться еще на одном актуальном вопросе – обеспечении единообразия в языке. К сожалению, сегодня наблюдается разнобой в применении некоторых слов, понятий и даже терминов в казахском языке. Это серьезный вопрос, который нельзя оставлять без внимания. Подобная ситуация вводит людей в заблуждение и наносит ущерб чистоте языка". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как подчеркнул глава государства, особое внимание следует уделить выработке единых норм и правил использования казахского языка.

"В целом, к этому вопросу следует подходить комплексно. Прежде всего, необходимо пересмотреть и систематизировать орфографические нормы и правила. Кроме того, пришло время обновить все словари, в том числе орфографический. Орфографический словарь казахского языка, официально утвержденный указом президиума Верховного Совета, был издан еще в советское время – в 1983 году. Конечно, и после этого вышло несколько словарей. Однако ни один из них не был утвержден на государственном уровне и не имеет юридической силы". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в некоторых соседних государствах подобные научные труды обновляются каждые пять лет.

"Нам также необходимо пересмотреть научные подходы к орфографии казахского языка и в кратчайшие сроки упорядочить ее нормы. Эту работу необходимо завершить до конца следующего года". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как отметил глава государства, "можно сказать, что наш язык содержит гораздо меньше заимствований, чем языки народов некоторых сопредельных стран".

"Отрадно, что теперь в широкий оборот вошли многие слова, которые в недавнем прошлом использовались крайне редко или вовсе не применялись. Речь идет о таких лексемах, как "тұжырымдама" (концепция), "қағидат" (принцип), "жоспар" (план), "сыйақы" (премия, вознаграждение), "шәкіртақы" (стипендия), "еңбек өтілі" (трудовой стаж), "кешенді" (комплексный), "әмбебап" (универсальный), "жүйелі" (систематический), "тыңайтқыш" (удобрение), "жанармай" (топливо), "көгалдандыру" (озеленение), "босқын" (беженец), "қырғи-қабақ соғыс" (холодная война), "қоқан-лоқы" (угроза), "лаңкестік" (терроризм), "есірткі" (наркотики), "бітімгерлік күштер" (миротворческие силы), "мәмілегер" (посредник, переговорщик), "ғарыш" (космос), "зымыран" (ракета), "жаһан" (мир, вселенная), "ғаламтор" (интернет), "тікұшақ" (вертолет), "жасанды сана" (искусственный интеллект), "пайыз" (процент), "сынып" (класс)". Касым-Жомарт Токаев

Однако, как подчеркнул президент, во всем нужно знать меру.

"Так, представляется сомнительным появление таких искусственных слов, как "күйсандық" (пианино), "қылтима" (балкон), "субұрқақ" (фонтан), "себезгі" (душ), "қырыққабат" (капуста), "үнқағаз" (газета), "жеделсаты" (лифт), "желкөз" (форточка)". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, "в последнее время вместо наших древних слов, связанных с религией, стало модным использовать арабскую лексику, что также вызывает вопросы".

"В целом, это очень важная тема, поэтому свое веское слово по этому поводу должны высказать профессиональные ученые. Важно разработать универсальную и общедоступную цифровую систему в области языкознания. Считаю необходимым создать специальную рабочую группу из профессиональных лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности для качественного выполнения этой задачи государственного значения. Координация деятельности рабочей группы возлагается на Администрацию президента". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал казахский язык символом Независимости и немеркнущей душой нации.