В Шымкенте жителям разъяснили приоритетные направления Послания президента

В Шымкенте состоялся ряд встреч с целью разъяснения задач, обозначенных в Послании главы государства, а также заслушивания предложений и мнений жителей, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях приняли участие представители государственных органов республиканского уровня, общественные деятели, медицинские работники, молодежь и представители этносов.

Представители первой рабочей группы – депутат I созыва Национального курултая Б. М. Нарымбетов, председатель Федерации профсоюзов РК С. Т. Даулеталин и председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Бауыржан Джусипов – встретились с жителями жилого массива Сайрам в Узбекском драматическом театре.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития страны, повышения благосостояния населения и улучшения качества жизни граждан. Б. М. Нарымбетов отметил, что в реализации задач, обозначенных в Послании, наряду с государственными органами важную роль играют активность общества и ответственность каждого гражданина.

Затем представители делегации встретились с медицинскими работниками городского перинатального центра. В ходе встречи были рассмотрены вопросы охраны здоровья матери и ребенка, повышения качества и доступности медицинской помощи, а также укрепления материально-технического потенциала объектов здравоохранения. Бауыржан Джусипов подчеркнул, что главной задачей отрасли является обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Представители второй рабочей группы – первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Е. Ж. Туякбаев, председатель Общественного совета города Шымкента Б. Р. Парманов, член Народного совета Казахстана Ә. Р. Иманкулов и председатель Комитета специальных программ Министерства национальной экономики РК Б. М. Сыздыков – встретились с представителями этносов в здании "Қоғамдық келісім". На встрече были рассмотрены вопросы общественного единства, межэтнического согласия и укрепления гражданского согласия.

Кроме того, встреча со студентами состоялась в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова. Участники обменялись мнениями по вопросам развития образования и науки, подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, повышения профессионального потенциала молодежи и ее активного участия в общественной жизни.

В ходе встреч участники поделились своими мнениями по инициативам, поднятым в Послании, и внесли свои предложения. Подобные открытые диалоги позволяют разъяснять приоритетные направления государственной политики и учитывать мнение жителей региона.