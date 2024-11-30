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Три новых автобусных маршрута появились в Алматы

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 17:20 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы 2 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в транспортном холдинге мегаполиса.

Маршрут № 229 будет курсировать от ТЦ "Тоймарт" – ул. Бекмаханова – ул. Первомайская нефтебаза – ул. Алматинская – село Коккайнар. Далее автобус будет разворачивать и двигаться в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни будут работать три автобуса. Интервал между ними – 30 минут.

маршруты, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 17:20

Фото: транспортный холдинг Алматы

Маршрут № 243 будет курсировать от села Баяндай – село Ташкенсаз – село Амангельды – село Саймасай – Кульджинский тракт – Рынок "Жетысу". Далее разворот и маршрут движется по схеме в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни будут работать шесть автобусов. Интервал между ними составляет 30 минут.

маршруты, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 17:20

Фото: транспортный холдинг Алматы

Маршрут № 251 будет курсировать от ТЦ "Адем" – Северное кольцо – ул. Первомайская нефтебаза – ул. Алматинская – ул. Аптечная – село Жапек батыра – село Жомарт. Далее разворот и маршрут движется по схеме в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни будут работать восемь автобусов. Интервал между ними составляет 22 минуты.

маршруты, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 17:20

Фото: транспортный холдинг Алматы

Ранее стало известно, что в Алматы с 30 ноября до утра 2 декабря перекрыли для движения транспорта южную часть бульвара им. Бухар Жырау из-за работ по замене газопровода.

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