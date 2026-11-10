Зачем на въездах в Алматы ставят арки и заливают дорогу бетоном

На въездах в Алматы устанавливают арки и меняют дорожное покрытие на бетонное. В Управлении развития дорожной инфраструктуры 10 ноября 2026 года рассказали детали проекта, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель отдела развития улично-дорожной сети управления Олжас Ахметов , в настоящее время идут работы по монтажу автоматизированых станций измерения , которые будут в автоматическом и круглосуточном режиме проверять, фиксировать весогабаритные параметры грузовых транспортных средств.

"Мы планируем установить на въездных участках в город, в основном на грузонапряженных участках. Данное оборудование устанавливается над проезжей частью в виде арки, в которой установлены датчики. Датчики, в свою очередь, считывают габариты от грузовых транспортных средств. Также внедряются датчики в дорожное покрытие, которые считывают количество осей, скатность колес, вес транспортных средств, нагрузку на ось", – рассказал Ахметов.

Он также сообщил, что на месте установки автоматизированной станции измерения за 100 метров до арки и 100 метров после меняют дорожное покрытие на бетонное.

"Для того чтобы стабилизировать транспортное средство, которое в движении. Второе. Для долговечности установленных датчиков. Также бетонное покрытие имеет повышенную стойкость к образованию деформаций от нагрузок", – пояснил Олжас Ахметов.

Работы по замене на бетонное покрытие будут продолжаться до конца ноября, в зависимости от погодных условий.

В октябре стало известно, что на въездах в Алматы, на участке Кульджинского тракта и Илийского тракта, в связи с установкой системы весового и габаритного контроля введут реверсивное движение. Планировалось, что это продлится до 19 ноября.