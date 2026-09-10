Водитель на полном ходу врезался в бетонный отбойник в Алматы

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 9 на 10 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Hyundai Veloster двигался по Ташкентскому тракту в сторону области.

По словам водителя, он решил перестроиться в соседний ряд, разделенный бетонным ограждением, однако в этот момент заклинило руль.

В итоге автомобиль на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак. От сильного удара ограждение сдвинулось.