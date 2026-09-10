Водитель на полном ходу врезался в бетонный отбойник в Алматы
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 9 на 10 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Водитель автомобиля Hyundai Veloster двигался по Ташкентскому тракту в сторону области.
По словам водителя, он решил перестроиться в соседний ряд, разделенный бетонным ограждением, однако в этот момент заклинило руль.
В итоге автомобиль на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак. От сильного удара ограждение сдвинулось.
Водителя госпитализировали. По информации очевидцев, сотрудники полиции оградили место аварии и направляют водителей.
В Алматы ночью 10 сентября 2026 года произошло еще одно серьезное ДТП с участием такси. В результате столкновения оба водителя и пассажир такси были госпитализированы.
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