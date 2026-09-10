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Происшествия

Водитель на полном ходу врезался в бетонный отбойник в Алматы

Разбитая машина, дорожный знак, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 05:48 Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 9 на 10 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Hyundai Veloster двигался по Ташкентскому тракту в сторону области.

По словам водителя, он решил перестроиться в соседний ряд, разделенный бетонным ограждением, однако в этот момент заклинило руль.

Разбитая машина, дорожный знак, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 05:48

Фото: Zakon.kz

Салон автомобиля, кресла, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 05:48

Фото: Zakon.kz

В итоге автомобиль на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак. От сильного удара ограждение сдвинулось.

Разбитый автомобиль, дорожный знак, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 05:48
Разбитый автомобиль, дорожный знак, авария, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 05:48

Фото: Zakon.kz

Водителя госпитализировали. По информации очевидцев, сотрудники полиции оградили место аварии и направляют водителей.

В Алматы ночью 10 сентября 2026 года произошло еще одно серьезное ДТП с участием такси. В результате столкновения оба водителя и пассажир такси были госпитализированы.

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Камила Салкымбаева
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