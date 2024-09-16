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Какие дороги перекрыты в Алматы 16 сентября

Мечеть в Алматы, религия, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 08:16 Фото: Zakon.kz
В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Алматы рассказали о закрытиях и ограничениях дорог на 16 сентября, сообщает Zakon.kz.

До 11:00 16 сентября движение перекроют на западных разворотных заездах развязки на Бекмаханова и Жансугурова. Объезд будет обеспечен по улицам Бурундайская, Северное кольцо.

До 11:00 16 сентября движение будет перекрыто на участке Кабдолова от улицы Саина до улицы Утеген батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Жумабаева и Толе би.

Также до 16 сентября перекрыта улица Толе би от Панфилова до Абылай хана.

Ранее известный фотограф снял впечатляющее видео ко Дню города Алматы.

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