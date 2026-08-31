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События

Под Алматы грузовик протаранил арку контроля

поврежденная арка, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:51 Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Грузовик Shacman попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) 31 августа 2026 года на 120-м километре платного участка трассы Алматы – Хоргос, в районе контрольной арки "Шелек", сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных АО "НК "ҚазАвтоЖол", видно, как грузовой автомобиль двигался с открытым кузовом.

Уже при проезде под аркой кузов транспортного средства задел конструкцию, в результате чего была повреждена часть арки контроля в одном из направлений движения.

трасса, машины, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 16:51

Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

Теперь все обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами.

Немного ранее мы рассказывали, что машину нового такси разбили в жестком ДТП в Алматы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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