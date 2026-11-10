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Общество

Необычные дорожные знаки устанавливают на трассах Казахстана

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 15:05 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал, что делается для обеспечения безопасности водителей на дорогах республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев сообщил, что для повышения безопасности движения в темное время суток и своевременного предупреждения водителей внедряются современные технические средства и системы оперативного управления дорожной безопасностью.

"На 22 платных участках установлено 56 единиц лазерного оборудования. Также применяются световозвращающие элементы на барьерных ограждениях и противоослепляющие экраны. В пилотном режиме внедряются интеллектуальные дорожные знаки и табло переменной информации. Оборудование позволяет оперативно предупреждать водителей о гололеде, снегопадах, сильном ветре, ограничениях движения и необходимости снижения скорости с учетом фактической дорожной и погодной обстановки", – добавил он.

По его словам, на сегодняшний день установлено 282 знака переменной информации и 142 электронных табло. Дополнительно завершается установка еще 110 единиц оборудования.

Ранее Дархан Иманашев рассказал, какие дороги республиканского значения могут перевести в первую категорию.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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