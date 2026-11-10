Необычные дорожные знаки устанавливают на трассах Казахстана

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал, что делается для обеспечения безопасности водителей на дорогах республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев сообщил, что для повышения безопасности движения в темное время суток и своевременного предупреждения водителей внедряются современные технические средства и системы оперативного управления дорожной безопасностью.

"На 22 платных участках установлено 56 единиц лазерного оборудования. Также применяются световозвращающие элементы на барьерных ограждениях и противоослепляющие экраны. В пилотном режиме внедряются интеллектуальные дорожные знаки и табло переменной информации. Оборудование позволяет оперативно предупреждать водителей о гололеде, снегопадах, сильном ветре, ограничениях движения и необходимости снижения скорости с учетом фактической дорожной и погодной обстановки", – добавил он.

По его словам, на сегодняшний день установлено 282 знака переменной информации и 142 электронных табло. Дополнительно завершается установка еще 110 единиц оборудования.

Ранее Дархан Иманашев рассказал, какие дороги республиканского значения могут перевести в первую категорию.

