Сколько Казахстан зарабатывает на платных дорогах

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал, на что идут средства, собранные с казахстанцев за проезд по платным дорогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев сообщил, что если в 2025 году было собрано порядка 87 млрд тенге, то с начала 2026 года – порядка 95 млрд тенге.

"План на этот год у нас – 100 млрд тенге. Думаю, на уровне 105 млрд тенге примерно будет. Все зависит от интенсивности движения на тех или иных дорогах", – сказал он.

При этом он отметил, что с этого года "КазАвтоЖол" отвечает за содержание как платных, так и бесплатных автомобильных дорог республиканского значения, что напрямую отражается на расходах компании.

"В этом году поддержали нашу инициативу содержать и бесплатные дороги за счет платности. Тем самым мы отказываемся от бюджетных денег в размере порядка 70 млрд тенге, которые ранее выделялись из бюджета на содержание бесплатных дорог. Поэтому в этом году деньги в основном будут уходить на содержание дорог. 35% средств направляется на содержание платных участков, и сейчас у нас еще появились бесплатные участки, которые мы должны содержать. В итоге порядка 90-95% средств у нас будет уходить на содержание всех автодорог республиканского значения. Всего на эти цели нам необходимо порядка 107 млрд тенге", – резюмировал спикер.

Ранее Дархан Иманашев рассказал, какие дороги республиканского значения могут перевести в первую категорию.