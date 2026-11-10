#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
448.98
502.45
5.45
Общество

Сколько Казахстан зарабатывает на платных дорогах

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал, на что идут средства, собранные с казахстанцев за проезд по платным дорогам, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев сообщил, что если в 2025 году было собрано порядка 87 млрд тенге, то с начала 2026 года – порядка 95 млрд тенге.

"План на этот год у нас – 100 млрд тенге. Думаю, на уровне 105 млрд тенге примерно будет. Все зависит от интенсивности движения на тех или иных дорогах", – сказал он.

При этом он отметил, что с этого года "КазАвтоЖол" отвечает за содержание как платных, так и бесплатных автомобильных дорог республиканского значения, что напрямую отражается на расходах компании.

"В этом году поддержали нашу инициативу содержать и бесплатные дороги за счет платности. Тем самым мы отказываемся от бюджетных денег в размере порядка 70 млрд тенге, которые ранее выделялись из бюджета на содержание бесплатных дорог. Поэтому в этом году деньги в основном будут уходить на содержание дорог. 35% средств направляется на содержание платных участков, и сейчас у нас еще появились бесплатные участки, которые мы должны содержать. В итоге порядка 90-95% средств у нас будет уходить на содержание всех автодорог республиканского значения. Всего на эти цели нам необходимо порядка 107 млрд тенге", – резюмировал спикер.

Ранее Дархан Иманашев рассказал, какие дороги республиканского значения могут перевести в первую категорию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
Читайте также
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик
15:05, Сегодня
Необычные дорожные знаки устанавливают на трассах Казахстана
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
15:18, 30 октября 2025
62 млрд тенге принесли в казну Казахстана платные участки дорог
Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда
16:11, 30 марта 2026
До 100 млрд тенге планируют собрать с платных дорог в Казахстане в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Адильбек Кожахан (в синем) выходит на финальный бой чемпионата Казахстана-2026
16:03, Сегодня
"Кожахан - новый лидер в проблемном весе": тренер Едилов об итогах чемпионата РК по боксу
Пётр Ян
15:57, Сегодня
Пётр Ян считает Дмитрия Бивола лучшим боксёром в мире
Андрей Мартин на тренировке &quot;Ордабасы&quot;
15:48, Сегодня
Появилась информация о грядущем увольнении Мартина с поста главного тренера "Ордабасы"
Анель Ташбай
15:34, Сегодня
Второе "золото" юношеской Олимпиады для Казахстана: его принесла велогонщица Ташбай
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: