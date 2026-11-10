За водителями на трассах Казахстана будут следить круглые сутки
Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал о планах по применению искусственного интеллекта для мониторинга автомобильных дорог республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.
Дархан Иманашев сообщил, что сегодня продолжается внедрение цифровых технологий для круглосуточного контроля дорожной обстановки и оперативного выявления происшествий.
"Внедряется система непрерывного видеомониторинга республиканских автомобильных дорог. Пилотные проекты реализуются на направлениях Астана – Темиртау и Алматы – Конаев. Система обеспечивает круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой, мониторинг транспортных потоков, выявление происшествий и оперативное реагирование дорожных служб", – добавил он.
По его данным, с начала реализации проекта средствами видеомониторинга выявлено около 8 тыс. инцидентов, по которым дорожными службами приняты соответствующие меры.
Материал по теме
Сколько Казахстан зарабатывает на платных дорогах
Ранее Дархан Иманашев рассказал, что делается для обеспечения безопасности водителей на дорогах республиканского значения.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript