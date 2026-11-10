За водителями на трассах Казахстана будут следить круглые сутки

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на брифинге в СЦК 10 ноября 2026 года рассказал о планах по применению искусственного интеллекта для мониторинга автомобильных дорог республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

Дархан Иманашев сообщил, что сегодня продолжается внедрение цифровых технологий для круглосуточного контроля дорожной обстановки и оперативного выявления происшествий.

"Внедряется система непрерывного видеомониторинга республиканских автомобильных дорог. Пилотные проекты реализуются на направлениях Астана – Темиртау и Алматы – Конаев. Система обеспечивает круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой, мониторинг транспортных потоков, выявление происшествий и оперативное реагирование дорожных служб", – добавил он.

По его данным, с начала реализации проекта средствами видеомониторинга выявлено около 8 тыс. инцидентов, по которым дорожными службами приняты соответствующие меры.

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Ранее Дархан Иманашев рассказал, что делается для обеспечения безопасности водителей на дорогах республиканского значения.