Тепло без перебоев и уголь без очередей: глава Минэнерго рассказал о прохождении отопительного сезона

В Казахстане подвели промежуточные итоги старта отопительного сезона 2026-2027 годов, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, за счет чего удалось снизить аварийность на ТЭЦ, в каких городах полностью поменяли тепломагистрали полувековой давности и какая задача поставлена акиматам по углю.

Ставка на обновление: почему аварий на станциях стало меньше

Нынешняя зима обещает быть энергоемкой: по прогнозам Минэнерго, в пиковые морозы максимальная нагрузка в энергосистеме страны вырастет на 3% по сравнению с прошлым годом и достигнет 18 200 МВт. Чтобы станции выдержали этот спрос, за 10 месяцев 2026 года выработку электроэнергии уже нарастили до 102 млрд кВт·ч (+2,3%), а финансирование ремонтной кампании увеличили сразу на 27%.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики

В общей сложности на обновление энергетической инфраструктуры направили почти триллион тенге: 384 млрд тенге вложили в ремонт электростанций, 393 млрд – в электрические сети и еще 198 млрд тенге – в тепловые магистрали. К началу холодов энергетики привели в порядок 8 энергоблоков, 49 котлов и 37 турбин, а также стопроцентно выполнили план по ремонту 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 подстанций и 377 км теплосетей.

Текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, все потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме. На энергоисточниках страны обеспечен необходимый состав оборудования, а все оставшиеся ремонтные работы ведутся исключительно на резервных мощностях и никак не влияют на подачу тепла и света. Благодаря проведенной подготовке износ электростанций снижен до 52%, тепловых сетей – до 48%, а общее число технологических нарушений сократилось на 6%, в том числе на самих электростанциях – на 8%, – сообщил на заседании правительства Ерлан Аккенженов.

Прощание с полувековым износом: где поменяли самые старые трубы

Одним из главных вызовов последних лет оставались старые магистральные трубы в регионах, проложенные еще в 70-80-х годах прошлого века. Минувшим летом в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" в ряде городов провели масштабную замену самых уязвимых участков.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики

В Степногорске выполнена реконструкция 9,5 км тепловой сети, которая находилась в эксплуатации 53 года. В Талдыкоргане в рамках первого этапа обновили 3,5 км основной городской тепломагистрали, прослужившей 46 лет, а в Петропавловске реконструировали два участка магистралей 1980 года постройки протяженностью 4,3 км. В Караганде завершена замена крупной тепловой магистрали с износом 81%. Подчеркну, что во всех этих проектах использовались современные энергоэффективные предизолированные трубы казахстанского производства. Это позволило не только повысить надежность тепла в домах, но и создать резерв для подключения новых строящихся объектов, – отметил Ерлан Аккенженов.

Аналогичное обновление прошло и по электрическим сетям. В Астане реконструировали 14 км распределительных линий, от которых зависит свет в домах более 30 тысяч абонентов. В Карагандинской области полностью заменили оборудование на линии Карагайлы, где износ достигал критических 92%, и обновили подстанцию "Жосалы", создав резервную схему питания. В Западно-Казахстанской области старые воздушные линии заменили на современные высокотемпературные износостойкие провода.

Уголь без ажиотажа и финансовая дисциплина

Что касается топливной безопасности самих ТЭЦ и ГРЭС, на их складах уже сформирован нормативный запас: 5,8 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута. Дополнительно с сентября в регионы по утвержденному графику отгружается 255 тыс. тонн "социального" мазута.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики

Особое внимание в Минэнерго уделили снабжению углем жителей частного сектора, координацией которого занимается специальный Республиканский штаб.

Общая потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на текущий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн, из которых 5,7 млн тонн приходится непосредственно на население. На сегодняшний день в регионах уже заготовлено 4,5 млн тонн, или 62% от годового плана. Акиматам на местах необходимо держать заготовку топлива на контроле и принять все меры, чтобы исключить любые предпосылки для искусственного ажиотажа, – подчеркнул глава Минэнерго.

Фото: пресс-служба Министерства энергетики

Параллельно правительственная комиссия решает вопрос старых долгов перед энергопредприятиями: за последнее время общую дебиторскую задолженность удалось сократить на 11% – до 72 млрд тенге. По словам министра, утвержденные графики погашения долгов в регионах позволят электростанциям своевременно рассчитываться за поставляемый газ и поддерживать стабильный аварийный резерв оборудования на протяжении всей зимы.