Отопительный сезон стартует в Астане со 2 октября

В пятницу, 2 октября 2026 года, в Астане начинается отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии с постановлением акимата города, со 2 октября начинается отопительный сезон 2026-2027 годов.

Согласно опубликованным данным, в рамках подготовки к отопительному сезону проведены гидравлические испытания тепловых сетей, устранены выявленные дефекты, выполнены ремонтные работы и мероприятия по модернизации сетей.

Стоит отметить, что, по данным синоптиков РГП "Казгидромет", в ночь на 2 октября температура в столице опустится до +5°С. Кроме того, до 4 октября в городе прогнозируют дожди со снегом.

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28 сентября Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана призывало казахстанцев готовиться к отопительному сезону. Как именно, можно узнать тут.