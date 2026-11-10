Сразу десять казахстанцев с опасным диагнозом "исчезли" с радаров: зачем их ищет полиция
Как пишет 10 ноября 2026 года издание "Мой город" со ссылкой на областное управление здравоохранения, эти пациенты не проходят антиретровирусную (АРВ) терапию и фактически остаются без медицинского наблюдения.
Медики пояснили, что главные причины потери связи с больными – трудовая миграция в другие регионы Казахстана или соседние страны без официального снятия с учета, а также отсутствие постоянного места жительства.
"Чтобы найти пациентов и вернуть их под наблюдение, медики привлекают полицию и миграционную службу. Кроме того, поиск ведется через базы данных ЦОНов (проверяются акты гражданского состояния) и медицинские информационные системы", – говорится в сообщении.
С теми, кто осознанно отказывается от терапии, работают специалисты мультидисциплинарной команды – врач, психолог, социальный работник и патронажная медсестра. Они пытаются убедить пациентов возобновить жизненно важное лечение.
Ранее мы писали, что более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году.