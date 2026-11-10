Сразу десять казахстанцев с опасным диагнозом "исчезли" с радаров: зачем их ищет полиция

В Западно-Казахстанской области 10 пациентов с ВИЧ-инфекцией перестали выходить на связь с медиками и уклоняются от необходимого лечения. Сейчас их местонахождение устанавливает полиция, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года издание "Мой город" со ссылкой на областное управление здравоохранения, эти пациенты не проходят антиретровирусную (АРВ) терапию и фактически остаются без медицинского наблюдения.

Медики пояснили, что главные причины потери связи с больными – трудовая миграция в другие регионы Казахстана или соседние страны без официального снятия с учета, а также отсутствие постоянного места жительства.

"Чтобы найти пациентов и вернуть их под наблюдение, медики привлекают полицию и миграционную службу. Кроме того, поиск ведется через базы данных ЦОНов (проверяются акты гражданского состояния) и медицинские информационные системы", – говорится в сообщении.

С теми, кто осознанно отказывается от терапии, работают специалисты мультидисциплинарной команды – врач, психолог, социальный работник и патронажная медсестра. Они пытаются убедить пациентов возобновить жизненно важное лечение.

Ранее мы писали, что более 380 тысяч астанчан обследовали на ВИЧ в 2025 году.