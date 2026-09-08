У казахстанца из-за диагноза забрали права, которыми он владел с 2017 года

Департамент полиции Западно-Казахстанской области подал в суд иск к мужчине, чтобы лишить его водительских прав и обязать сдать документ, сообщает Zakon.kz.

В суде установлено, что 29 августа 2017 года ответчик получил водительское удостоверение категории "В". При этом, согласно сведениям медицинского учреждения, он состоит на диспансерном учете с диагнозом G40.8 – "другие уточненные формы эпилепсии".

"В соответствии с действующим законодательством ухудшение состояния здоровья водителя, препятствующее безопасному управлению транспортными средствами и подтвержденное медицинским заключением, является основанием для прекращения права на управление транспортными средствами. Суд установил, что имеющееся у ответчика заболевание в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний является абсолютным медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами", – рассказали в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда 8 сентября 2026 года.

С учетом указанных обстоятельств суд удовлетворил иск полиции. Действие права мужчины на управление транспортными средствами прекращено. Он обязан сдать водительское удостоверение.

Минздрав ранее сообщил, что в Казахстане выявили более 21 тыс. водителей, имеющих сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям. В отношении более 13 тыс. человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тыс. водительских удостоверений. Так, в Павлодаре лишили прав водителя, состоящего на наркологическом учете с диагнозом "психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости". Другой житель Павлодара о том, что суд лишил его права управления автотранспортом из-за болезни, узнал случайно, когда пришел счет на оплату госпошлин.

В прокуратуре Алматы 20 августа рассказали, что 1 194 водителя управляли транспортными средствами, несмотря на наличие абсолютных медицинских противопоказаний.