Российская студентка собрала взносы на выпускной и исчезла

Студентка медицинского университета в Санкт-Петербурге собрала семь млн рублей на организацию выпускного и перестала выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Со слов ее сокурсников, собиравшая бюджет выпускница сначала заявила о пропаже денег, а затем перестала отвечать на звонки. Об этом пишет "Фонтанка".

Выпускной студентов должен был пройти 12 июля в банкетном зале в Петергофе. В конце августа прошлого года они выбрали инициативную группу для организации праздника, в которую вошла эта самая исчезнувшая студентка. Студенты говорят, что она сразу проявила себя как активный и доброжелательный человек. Вместе с другими учащимися больше полугода занималась выбором банкетного зала, меню, развлечений на выпускной и многого другого.

Выпускников оказалось 400 человек. Сбрасывались по 18 тыс. рублей, собрав в общей сложности около семи млн. Деньги отправляли одному человеку в каждой группе, который в свою очередь переводил их самой "ответственной".

До недавнего времени шестикурсники больше беспокоились об экзаменах, но 6 июля одна из них получила не самое приятное сообщение от ответственной за финансовую сторону выпускного. После чего студентки обратились в полицию, а утром сообщили о случившемся в деканат.

Что касается ответственной за сбор денег, то на звонки не отвечает. Одну из страниц в соцсетях удалила, ко второй закрыла доступ практически для всех.

Двойная жизнь полицейского под прикрытием в Британии обернулась потерей 166 млн тенге.