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Общество

800 книг и 100 стихотворений: чем удивил школьник из Астаны

Мальчик, школьник, книга, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 06:29 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Старшеклассник из Астаны Батыр Балтабеков за три года прочитал более 800 книг, познакомился с произведениями казахских и зарубежных классиков, а теперь сам пробует себя в литературном творчестве, сообщает Zakon.kz.

Ученик 11 класса школы-гимназии №83 им. Ы. Алтансарина Батыр Балтабеков называет чтение своим любимым занятием. Среди любимых авторов Батыра – Мухтар Ауэзов, Абай и Мукагали Макатаев. Читает он на двух языках – казахском и русском, поэтому его литературный кругозор не ограничивается произведениями отечественных писателей.

Любовь к чтению школьник старается передавать и своим друзьям. Он не просто советует им книги, а сначала интересуется их предпочтениями, узнает, какие темы и жанры им близки, и уже исходя из этого подбирает произведения. По его мнению, важно помочь человеку найти ту самую книгу, которая пробудит интерес.

"Батыр присоединился к республиканскому марафону "Кітап оқитын ұлт". Несмотря на подготовку к выпускным экзаменам, он старается находить время для участия в проекте. За время марафона уже прочитал пять-шесть книг и опубликовал отзывы о них", – сообщили в пресс-службе акимата Астаны 10 ноября 2026 года.

После окончания школы Батыр Балтабеков хочет изучать историю и стать учителем. А сейчас он уже написал около 100 собственных стихотвторений.

Ученые раскрыли неожиданную пользу бумажных книг. Дело не столько в особой атмосфере чтения, сколько в особенностях работы мозга и способности человека концентрироваться.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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