Кибердетективы против шантажа и угроз: как костанайских школьников учат цифровой безопасности

"Срочно переведи деньги, потом объясню". С подобными сообщениями сталкивались многие пользователи мессенджеров. Именно такая ситуация стала одной из задач для учащихся средней школы №7 Костаная во время интерактивной квест-игры, сообщает Zakon.kz.

Вместо привычной лекции подросткам предложили самостоятельно вычислить мошенников, распознать признаки интернет-травли и найти правильные решения в потенциально опасных ситуациях.

Занятие "Мой телефон – моя безопасность" прошло в рамках идеологемы "Закон и Порядок" и единой программы воспитания "Адал Азамат", которые направлены на формирование у детей правовой культуры и навыков безопасного поведения, как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Причем это мероприятие стало общеобластным и прошло практически во всех школах региона в один день.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Мошенник на связи: урок начинается с реальных угроз

Игра началась с просмотра видеороликов о кибербуллинге и интернет-мошенничестве, где главными героями были такие же подростки. Затем школьников разделили на команды и предложили разобрать реальные сценарии, с которыми сегодня может столкнуться практически любой подросток. На карточках были сообщения от якобы друзей, просьбы перевести деньги, предложения быстрого заработка и ссылки на подозрительные сайты.

"Ваша задача – определить ловушку, понять, какую цель преследует злоумышленник, и предложить безопасный алгоритм действий", – объяснила правила игры учитель Анастасия Гацке.

Ребята быстро включились в работу. За столами разгорелись настоящие дискуссии: одни доказывали, что знакомому нужно помочь, другие предлагали сначала убедиться, что сообщение действительно отправил друг.

"Мы считаем, что не надо переводить деньги, потому что сейчас слишком много мошенников", – уверенно ответил один из участников игры.

Его одноклассница предложила более надежный способ проверки: чтобы убедиться, что это действительно друг, нужно связаться с ним через другие каналы связи либо встретиться лично.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Легкие деньги бывают опасными

Еще одна ситуация касалась предложений быстро заработать в интернете. Школьникам предложили представить, что неизвестный просит использовать банковскую карту для перевода средств за вознаграждение. После обсуждения большинство участников пришли к одинаковому выводу: такие предложения могут быть частью мошеннических схем.

"Не соглашаться, не принимать чужие деньги на свою карту, не пересылать деньги никому и не сообщать данные карты и код из SMS", – такой алгоритм действий сформулировали сами школьники.

По словам участников, многие примеры оказались узнаваемыми, поскольку похожие сообщения или звонки уже встречались им или их близким.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Когда шутка превращается в травлю

Отдельный блок занятия посвятили цифровой этике и кибербуллингу. Ребятам предложили оценить различные ситуации и определить, где заканчивается безобидная шутка и начинается травля. Одной из них стала публикация фотографии одноклассника с оскорбительной подписью. Все участники единогласно признали такие действия недопустимыми. После игры своими мыслями поделились старшеклассники.

"Большая часть нашего общения происходит именно в цифровом формате, поэтому важно учить детей правильному и уважительному поведению в интернете. Не менее важно говорить о кибербуллинге и объяснять, к кому можно обратиться за помощью", – считает ученица 10 класса Маргарита Романенко.

О рисках мошенничества напомнила и ученица Сабина Абашева, она добавила, что интернет-мошенничество постоянно развивается, а его жертвами могут стать не только взрослые, но и дети. Поэтому важно критически оценивать информацию, не сообщать пароли и коды из SMS и не переходить по подозрительным ссылкам.

По мнению Анастасии Василец, безопасность детей в Сети зависит не только от них самих.

"В эту работу должны быть вовлечены родители, педагоги, психологи и правоохранительные органы. Мы должны понимать, что не останемся один на один со своей проблемой", – подчеркнула школьница.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Закон и Порядок" начинается со школы

Подобные уроки являются частью системной профилактической работы, которая проводится в области в рамках концепции "Закон и Порядок". Ее главная цель не только предупредить правонарушения среди несовершеннолетних, но и научить детей понимать последствия своих поступков, уважать права других людей и ответственно принимать решения.

По данным прокуратуры, с начала нового учебного года сотрудники ведомства провели правовой урок "Молодежь – фундамент справедливого общества" в 18 школах и четырех колледжах области. Во время встречи со школьниками и студентами обсуждались вопросы ответственности за совершение правонарушений, важность соблюдения закона, уважение прав и свобод других людей, а также основы законопослушного поведения.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

QR-код помощи в один клик

Профилактика сегодня выходит далеко за рамки классных часов и встреч со специалистами. По информации пресс-службы прокуратуры, во всех 40 школах Костаная размещены QR-коды, с помощью которых учащиеся могут через телеграм-бот "Балакоргау" напрямую обратиться за помощью к школьным психологам. К системе подключены 60 специалистов. При этом обратиться за поддержкой можно как открыто, так и конфиденциально.





"Каждое сообщение рассматривается индивидуально. При необходимости к решению проблемы подключаются родители, педагоги и другие участники конфликтной ситуации. Такой механизм позволяет не ждать, пока проблема станет серьезной, а выявлять тревожные сигналы на ранней стадии, быстро реагировать на обращения и оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается", – пояснили в ведомстве.

Сегодня безопасность детей начинается не только на улице или в школе, но и в интернете. И чем раньше подросток научится распознавать угрозы, просить помощи и ответственно вести себя в сети, тем увереннее он будет чувствовать себя в современном цифровом мире.