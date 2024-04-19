Как школьники Астаны будут учиться после угроз о массовых убийствах

Сообщения с угрозами устроить теракты в школах и торговом центре Астаны переполошили жителей столицы. В Управлении образования решили успокоить граждан и прояснить ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению ведомства за 19 апреля:

"На сегодняшний день все учащиеся школ города обучаются в штатном режиме. Учащиеся второй смены также будут обучаться в штатном режиме".

Ранее сообщалось, что в одном из Telegram-каналов появилась рассылка, в которой неизвестные пиcали о готовящихся расстрелах людей в школах, а также о бомбе в торговом центре.

В столичном департаменте полиции сообщили, что распространенная в мессенджерах публикация не соответствует действительности.

В начале 2024 года аналогичные угрозы рассылали и в других регионах страны: в адрес школ, расположенных в Актобе, Атырау, Астане и Павлодаре. В МВД тогда прокомментировали эти случаи.

