Более 1,2 млн тенге штрафов: почему в Алматы проверяют кафе и другие заведения

Сегодня, 11 ноября 2026 года, пресс-служба акимата Алматы предоставила информацию о проверках кафе и штрафах за нарушения благоустройства, сообщает Zakon.kz.

Так, в Турксибском районе города в рамках экологической акции "Алматы – чистый воздух" сотрудники ТОО "Eco Almaty" провели разъяснительную работу с владельцами различных объектов, включая кафе, шашлычные, магазины и другие коммерческие организации. Предпринимателям напомнили о требованиях к использованию топлива, мангалов и систем очистки воздуха.

"Специалисты посетили несколько заведений. Их владельцам разъяснили необходимость перехода с угля и дров на газовое или электрическое оборудование. При сжигании твердого топлива в атмосферу попадают дым, сажа и вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье жителей близлежащих домов", – сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Согласно санитарным правилам, в заведениях общественного питания, расположенных в жилых и других зданиях, не допускается использование мангалов и тандыров на твердом топливе. Для приготовления пищи предусмотрено газовое и электрическое оборудование, а также вытяжные системы с фильтрацией дыма и запахов.

"Дополнительные ограничения установлены Правилами охраны атмосферного воздуха, утвержденными маслихатом Алматы 30 декабря 2025 года. Они предусматривают отказ от использования твердого и жидкого топлива для производственных нужд в газифицированных районах зон с низким уровнем выбросов (LEZ). Соответствующие положения вступают в силу в январе 2027 года, в части LEZ – после утверждения соответствующего постановления акимата Алматы и определения постоянных границ зоны". Пресс-служба акимата Алматы

В связи с этим власти мегаполиса рекомендовали предпринимателям до конца текущего года перейти на природный газ и обеспечить соблюдение экологических требований.

Кроме того, в отношении одного из кафе составлен административный протокол по ст. 505 КоАП РК за нарушение Правил благоустройства Алматы. Размер штрафа составил 20 МРП (86 500 тенге).

"Всего по состоянию на 10 ноября 2026 года в городе составлено 11 административных протоколов за нарушения Правил благоустройства на общую сумму 1 млн 211 тыс. тенге. В числе нарушителей не только заведения общепита, но и организации других сфер деятельности". Пресс-служба акимата Алматы

В акимате подчеркнули, что акция "Алматы – чистый воздух" продолжается во всех районах города.

30 октября 2026 года в акимате Алматы раскрыли промежуточные итоги проекта LEZ. Согласно данным, за сентябрь на контрольных постах проверили 6 833 автомобиля. Отмечалось, что введение ограничений на въезд, штрафов или платы за проезд в рамках проекта не предусмотрено. В ведомстве заверили, что пока проект продолжает работать в пилотном режиме и продлится до конца текущего года.