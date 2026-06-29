Более 25 млн тенге штрафов выписали предпринимателям после проверки одного из крупнейших рынков Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы проведены комплексные контрольные мероприятия на одном из крупнейших оптовых рынков города – "Барыс-4". В пресс-службе акимата южной столицы 29 июня 2026 года рассказали, что было выявлено во время проверки, сообщает Zakon.kz.
По итогам проверки к административной ответственности привлечены недобросовестные предприниматели. Всего составлено 1025 административных протоколов, из которых:
- 717 – за реализацию товаров без указания цены в тенге,
- еще 308 – за превышение установленной 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.
"Общая сумма наложенных штрафов превысила 25 млн тенге".Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, в ходе работы региональной комиссии выявлены и устранены 18 непродуктивных посредников.
Уточняется, что проверка была организована Департаментом торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Алматы совместно с управлением предпринимательства и инвестиций города, департаментом государственных доходов и другими членами Региональной комиссии по расследованию посреднических схем по цепочкам ценообразования продовольственных товаров.
"Основное внимание уделялось соблюдению предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, вопросам формирования цен, наличию ценников и выявлению непродуктивных посредников. В ходе мероприятий с предпринимателями проведена разъяснительная работа по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере торговли, правильного оформления ценников и применения установленной торговой надбавки".Пресс-служба акимата Алматы
22 июня 2026 года стало известно, что в центре Алматы снесли известный рынок. Подробнее – здесь.
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