Пристройку к кафе принудительно сносят в Алматы

В Алматы приступили к принудительному сносу пристройки к кафе. Об этом 27 августа 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении градостроительного контроля города, работы по принудительному сносу незаконно возведенной пристройки к кафе Asi ведутся по адресу: ул. Толе би, 182.

"Ранее в отношении собственника объекта были приняты административные меры, далее материалы по факту нарушения были направлены в суд". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям на собственника наложен административный штраф с принудительным сносом незаконной пристройки.

"Впоследствии собственник обжаловал данное решение, однако постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, в настоящее время во исполнение решения суда в Алматы начаты работы по сносу пристройки с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

17 августа 2026 года стало известно, что пристройки лишился супермаркет, расположенный в центре Алматы.