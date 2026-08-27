Пристройку к кафе принудительно сносят в Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы приступили к принудительному сносу пристройки к кафе. Об этом 27 августа 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Управлении градостроительного контроля города, работы по принудительному сносу незаконно возведенной пристройки к кафе Asi ведутся по адресу: ул. Толе би, 182.
"Ранее в отношении собственника объекта были приняты административные меры, далее материалы по факту нарушения были направлены в суд".Пресс-служба акимата Алматы
Отмечается, что постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям на собственника наложен административный штраф с принудительным сносом незаконной пристройки.
"Впоследствии собственник обжаловал данное решение, однако постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения".Пресс-служба акимата Алматы
Как сообщается, в настоящее время во исполнение решения суда в Алматы начаты работы по сносу пристройки с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.
17 августа 2026 года стало известно, что пристройки лишился супермаркет, расположенный в центре Алматы.
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