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Общество

Пристройку к кафе принудительно сносят в Алматы

Алматы, кафе, пристройка, снос, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 11:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы приступили к принудительному сносу пристройки к кафе. Об этом 27 августа 2026 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении градостроительного контроля города, работы по принудительному сносу незаконно возведенной пристройки к кафе Asi ведутся по адресу: ул. Толе би, 182.

"Ранее в отношении собственника объекта были приняты административные меры, далее материалы по факту нарушения были направлены в суд".Пресс-служба акимата Алматы
Алматы, кафе, пристройка, снос, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 11:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям на собственника наложен административный штраф с принудительным сносом незаконной пристройки.

"Впоследствии собственник обжаловал данное решение, однако постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения".Пресс-служба акимата Алматы
Алматы, кафе, пристройка, снос, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 11:10

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как сообщается, в настоящее время во исполнение решения суда в Алматы начаты работы по сносу пристройки с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

17 августа 2026 года стало известно, что пристройки лишился супермаркет, расположенный в центре Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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