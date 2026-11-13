В Алматы станет вдвое больше камер наблюдения: что изменится в городе

Алматы внедряет цифровые технологии для управления городским хозяйством и развития инфраструктуры. Какие результаты уже получены и что городской акимат намерен сделать в ближайшие годы – в материале Zakon.kz.

Камеры замечают не только нарушителей

Видеонаблюдение, искусственный интеллект и цифровой двойник – как Алматы использует технологии для безопасности и планирования инфраструктуры, рассказал Zakon.kz заместитель начальника Управления цифровизации Алмас Койтанов.

– Какие наиболее значимые результаты цифровизации Алматы за 2025-2026 годы вы можете назвать? В каких направлениях технологии уже применяются на практике?

– В 2025-2026 годах достигнуты конкретные результаты в сфере цифровизации. Они касаются как обеспечения общественной безопасности, так и планирования развития городской инфраструктуры. С начала 2026 года благодаря системе видеонаблюдения задержаны 360 разыскиваемых лиц. Ситуационная аналитика зафиксировала 1 679 событий различных категорий. Более 7,5 тысячи камер оснащены видеоаналитикой.

Другой результат – работа Ситуационного центра. Он сформировал рекомендации по размещению социальных объектов и пожарных депо, а также перечни зданий, которым в первую очередь необходимо сейсмоусиление.

– Сейчас в Алматы установлено порядка 63 тысяч камер. Как организована их работа и какие результаты дали системы распознавания?

– Камеры выведены в Единую систему видеомониторинга. При этом видеоаналитикой оснащена часть из них – более 7,5 тысячи.

Зафиксировано 5 544 срабатывания распознавания лиц и 37 срабатываний распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Эти показатели дополняют результаты работы системы по розыску людей.

– Что входит в число событий ситуационной аналитики? Какие происшествия и городские проблемы способны обнаруживать камеры?

– Из 1 679 зарегистрированных событий 584 относятся к случаям агрессии и драк. Еще 170 – это случаи обнаружения огня и дыма, 163 – пересечения запретных зон, 79 – скопления людей, 52 – ДТП.

Возможности системы распространяются и на ситуации, связанные с содержанием городской территории и дорожным движением. Она выявляет переполненные мусорные контейнеры, крупногабаритный мусор, заторы и другие события, требующие внимания городских служб.

Дополнительно зарегистрировано 620 событий сервисной аналитики и шесть случаев обнаружения оставленных предметов.

– Что происходит после выявления такой ситуации? Как сведения с камер используются городскими службами?

– Видеоаналитика позволяет оперативно передавать информацию соответствующим службам для принятия мер. Обнаружение потенциально опасной ситуации – часть этой работы, за которой должно следовать реагирование.

Система применяется как инструмент мониторинга и профилактики правонарушений. Ее использование также направлено на повышение эффективности реагирования городских служб.

130 тысяч камер к 2032 году

– Количество камер планируется увеличить более чем вдвое – с нынешних 63 тысяч до 130 тысяч. Когда Алматы должен достичь этого показателя и будет ли одновременно расширяться применение видеоаналитики?

– Увеличить количество камер видеонаблюдения до 130 тысяч планируется к 2032 году. Развитие системы предусматривает расширение применения интеллектуальной видеоаналитики.

Таким образом, в планах предусмотрены два направления: увеличение количества камер и более широкое использование технологий анализа видеопотока. Развитие видеоаналитики входит и в число приоритетов на 2027 год.

– Вы упомянули работу Ситуационного центра. Какие рекомендации он подготовил для размещения объектов городской инфраструктуры?

– Ситуационный центр определил 3 510 рекомендуемых мест для размещения социальных объектов. Также подготовлены рекомендации по размещению 15 пожарных депо.

Отдельное направление работы касается существующих зданий. Сформированы перечни объектов, требующих приоритетного сейсмоусиления.

Зачем Алматы цифровой двойник?

– На каком этапе находится проект цифрового двойника Алматы? Какие работы необходимо провести, прежде чем город получит полноценную информационную систему?

– В настоящее время проект находится на стадии проработки. Его реализация предусматривает последовательную подготовку данных и создание информационной системы.

Первый этап – полная инвентаризация городской инфраструктуры и инженерных сетей. Полученные сведения необходимо систематизировать и перевести в цифровой формат.

На следующем этапе предусмотрена разработка полномасштабной информационной системы. Она и станет основой цифрового двойника Алматы.

– Какие данные предполагается объединить и для каких практических задач город сможет использовать цифровой двойник?

– Проект позволит объединить городские данные и сведения об инфраструктуре в единую цифровую систему. Это необходимо для совершенствования процессов городского планирования и прогнозирования.

Цифровой двойник должен повысить эффективность управления Алматы, помочь оперативно выявлять и устранять городские проблемы. Объединение сведений создаст основу для более комплексного подхода к планированию развития городской инфраструктуры.

– На какой срок рассчитана реализация проекта?

– Завершить реализацию проекта планируется к 2030 году. До этого необходимо провести инвентаризацию, подготовить данные в цифровом формате и разработать информационную систему, которая их объединит.

– Какие направления цифровизации станут приоритетными в следующем году? Какое место в этих планах занимает искусственный интеллект?

– В 2027 году приоритетом станет развитие городской инфраструктуры искусственного интеллекта. В числе проектов – Almaty AI Hub и Almaty AI Park. Также планируется расширять применение ИИ в городских службах. Наряду с развитием видеоаналитики отдельным приоритетом будет повышение информационной безопасности.